Camila Cabello afasta-se das redes sociais devido a críticas ao corpo

Camila Cabello deixou um longo texto no Instagram, no qual se mostrou revoltada com as constantes críticas de que é alvo referentes ao corpo. A cantora, de 22 anos, falou abertamente sobre as críticas feitas ao corpo, muitas delas geradas pela própria imprensa, e revelou que se afastou das redes sociais por esse motivo. “Eu não tenho ido às redes sociais com a intenção consciente de evitar coisas que ferem os meus sentimentos”, começou por dizer. “Mas, acidentalmente, os meus olhos cruzaram-se com uma manchete com pessoas a criticar o meu corpo”, explicou. Apesar de ficar bastante insegura com as […]