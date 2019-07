Campeão do mundo Ângelo Girão ajoelha Cristina Ferreira

Sara Oliveira Hoje às 21:29 Facebook

Dias após ter estado em "O programa da Cristina", o guarda-redes da seleção nacional de hóquei em patins campeã do mundo, Ângelo Girão, usou as redes sociais para contar o que sentiu por partilhar os segredos da baliza com a apresentadora da SIC.

"Sabes que estás nas nuvens quando "ensinas" a Cristina a defender", escreveu Ângelo Girão nas redes sociais, onde publicou uma imagem em que se mostra a pôr a anfitriã do programa das manhãs da SIC literalmente de joelhos, a posição mais usual de um guarda-redes de hóquei.

Identificada, Cristina Ferreira não demorou a reagir. "Ainda vou à seleção feminina", comentou com a sua habitual boa disposição que, no Instagram, se traduziu num emoji a chorar de tanto rir.

Rapidamente, uma seguidora aplaudiu a atitude, sublinhando que "Cristina que é Cristina joga em qualquer frente sem medos". Os restantes parabenizaram Girão pela excelente prestação no Campeonato do Mundo de hóquei em patins conquistado por Portugal.