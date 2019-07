Canal 11 entra em campo a 1 de agosto

NTV Hoje às 13:15, atualizado às 13:18 Facebook

É oficial. O Canal 11, plataforma da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) estreia-se no primeiro dia de agosto em todos os operadores por cabo nacionais. É já no dia 1 de agosto que se estreia o Canal 11. O começo das operações da plataforma da FPF chegou a ser dado como certo para maio, mas vai coincidir com o arranque da nova temporada futebolística. Com os estúdios instalados junto à Cidade do Futebol, em Caxias, o canal liderado por Nuno Santos teve financiamento da UEFA, o organismo que rege o futebol europeu. O objetivo do canal é “mostrar o futebol […]