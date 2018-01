Lady Gaga arrasa antes de digressão

SARA OLIVEIRA Ontem às 21:53 Facebook

Twitter

Partilhar

A dias de atuar na Europa, norte-americana fez os fãs vibrar com fotos.

Aos 31 anos, a artista norte-americana está em alta em todos os aspetos e não faltam provas a confirmar o estatuto. A nível profissional, Lady Gaga assinou, no mês passado, um contrato milionário com o MGM Park Theater, em Las Vegas, enquanto a nível pessoal está noiva do empresário e agente Christian Carino, de 48 anos. A par disso, goza agora de férias e, como mostra nas fotografias partilhadas nas redes sociais, está em excelente forma física.

Em poses pouco habituais, Lady Gaga levou os seguidores do Instagram ao delírio, somando milhões de "gosto" na imagem em que está de biquíni de fio dental, depois de se ter mostrado numa outra igualmente sensual.

Em ambas as imagens, evidenciou as tatuagens que lhe marcam o corpo, entre elas uma imagem da cara de David Bowie, que desenhou dois dias antes de prestar tributo ao artista britânico, na gala dos Grammys em 2016.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

De seguida e, para quebrar um pouco a euforia, a cantora mostrou-se a ler um livro de poemas. Sem nunca revelar o destino, deu para perceber que goza de uns dias de descanso, antes de se pôr à estrada com a digressão pela Europa já a partir de dia 14, em Barcelona. Recorde-se que por causa das dores provocadas pela fibromialgia de que padece, teve que adiar para agora a tournée.