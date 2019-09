Cantora Jordan Pruitt envolve Disney em processo de abuso sexual

NTV Hoje às 16:30, atualizado às 16:40 Facebook

Jordan Pruitt processou o empresário que a agenciava enquanto trabalhava na Disney, Keith Thomas, por alegados abusos sexuais. De acordo com a acusação, a ex-cantora da Disney terá sido sexualmente abusada pelo empresário, dos 14 aos 16 anos, enquanto trabalhava com a produtora Hollywood Records, da Walt Disney. Segundo Jordan Pruitt, a empresa foi negligente e facilitou a proximidade com o acusado ao obrigá-la a trabalhar com Keith Thomas, por vezes, sem supervisão. A denúncia foi realizada, pela primeira vez, no dia 14 de agosto, porém, a intérprete utilizou o pseudónimo “Jane Doe”, como revelou num curto texto publicado no […]