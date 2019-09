Cantora morre em palco após ser atingida por objeto pirotécnico

NTV Hoje às 22:00, atualizado às 22:30 Facebook

Joana Sainz morreu após ser atingida por um engenho pirotécnico durante um espetáculo no município de Las Berlanas, em Madrid, Espanha. A cantora de 30 anos, que fazia parte do grupo Orquesta Super Hollywood, caiu inanimada ano chão depois de se ouvir uma grande explosão no lado direito do cenário onde a banda atuava. Joana Sainz foi socorrida por um médico que se encontrava no público e, apesar de ter sido ainda transportada para o hospital com vida, acabou por morrer. O momento foi registado pelos fãs presentes no concerto num vídeo em que é possível ver a jovem, que […]