Caras conhecidas integram júri dos Internacional Emmy Awards

Diversos atores portugueses foram escolhidos para fazer parte do elenco de jurados que vão eleger a 6 de junho o Melhor Ator Mundial nos Internacional Emmy Awards. Luís Esparteiro, Paulo Pires, Jorge Corrula, Lourenço Ortigão, Marco Delgado, António Pedro Cerdeira, Oceana Basílio, Helena Forjaz, Fernanda Serrano, Kelly Bailey e Vanda Correia constituem o júri português. A ideia de a comitiva portuguesa se ter candidatado ao papel de jurados veio de André Sampaio, que é um dos sete embaixadores mundiais da Academia Internacional de Televisão há dois anos. View this post on Instagram Semi-Final Round of Judging hosted by Int'l Academy […]