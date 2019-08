Caras conhecidas juntam-se para muita diversão no MEO Sudoeste

NTV Hoje às 11:13, atualizado às 11:20 Facebook

Diversas caras conhecidas foram até à Herdade da Casa Branca, na Zambujeira do Mar, para muitos concertos ao vivo, conversa. Como é habitual, partilharam os momentos no Instagram. Rita Pereira, Tiago Teotónio Pereira, Bárbara Lourenço, Isaac Alfaiate, Daniela Melchior, Isabel Silva, João Mota, Sara Cecílio e Sofia Ribeiro estiveram entre as milhares de pessoas que visitaram o MEO Sudoeste nesta edição. Depois de os concertos ter arrancado no dia 7, pelo palco principal já passaram artistas como Anitta, Blaya Rodrigues, Jimmy P, 6Lack, Steve Aoki, Post Malone, Kura e Years & Years. O festival de música nacional termina este sábado. […]