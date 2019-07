Caras da Informação da TVI divertem-se na piscina

NTV Hoje às 14:00, atualizado às 14:29 Facebook

Ana Sofia Cardoso e Marcos Pinto, dois rostos das notícias do canal de Queluz de Baixo, aproveitaram a festa da TVI para cair dentro da piscina. O calor apertou em Vilamoura, no Algarve e Ana Sofia Cardoso e Marcos Pinto não perderam tempo: saltaram para dentro da piscina do luxuoso Anantara Vilamoura Algarve Resort. Os dois pivots aproveitaram para pôr a conversa em dia e já mostraram um bronze muito interessante para a época. View this post on Instagram As caras da informação a aproveitar o calor, antes de começar a festa de verão. . Quem é que também está […]