Cardi B, artista do momento nos EUA, foi atacada por uma chita durante as gravações de "Bodak Yellow", no Dubai. A revelação foi feita pelo realizador do vídeo, numa entrevista ao site Genius.

Pitcure Perfect, realizador do vídeo de "Bodak Yellow", que conta com mais de 459 milhões de visualizações, disse que Cardi B, rapper norte-americana, foi atacada por uma chita durante as gravações.

"A ideia foi minha, eu escrevi-a no guião. Não sabia que ia ser tão difícil ter uma chita", referiu Picture Perfect. Por razões logísticas, o vídeo foi gravado no Dubai e a chita foi "emprestada" por um sultão.

O animal atacou Cardi B, quando esta estava a segurar na trela. "Foi de loucos, a chita teve de comer 2,7 quilos de carne para se acalmar.", disse o realizador.

Com o lançamento de "Bodak Yellow", Cardi B tornou-se a primeira rapper feminina, em 19 anos, a ter um single no topo da tabela.