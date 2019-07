Cardi B faz tatuagem em tributo a Offset na coxa

NTV Hoje às 15:55, atualizado às 16:17 Facebook

Cardi B tatuou o nome do marido, Offset, na coxa. O gesto ternurento da cantora surpreendeu o “rapper” que partilhou uma fotografia da tatuagem nas redes sociais. Depois de se terem casado em 2017 e terem estado separados alguns meses, Cardi B e Offset estão mais felizes do que nunca. A prova disso é que a cantora inscreveu o nome do seu companheiro no corpo. O intérprete ficou a saber do gesto quando os dois estavam a conversar por videocâmara. Animado com a tatuagem de Cardi B, o membro do trio Migos partilhou uma imagem no perfil de Instagram. View […]