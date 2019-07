Carla Baía casou com rituais indianos

Sara Oliveira Hoje às 18:23 Facebook

Twitter

Partilhar

Relações públicas, de 47 anos, disse o "sim" ao designer de interiores Rahim Samcher. Foi casada com João Vieira Pinto.



Ao fim de cerca de quatro anos de namoro, Carla Baía casou-se ontem com o designer de interiores e ex-modelo Rahim Samcher, numa cerimónia civil, na Quinta Redolho de Cima, em Lousada. O casal disse o "sim" perante familiares e amigos, depois de cumpridos alguns rituais indianos, fiéis às origens do noivo, inclusive o cerimonial de apresentação formal das respetivas famílias.

Antes do "sim" ao ar livre, Carla Baía, que se casou pela primeira vez, ainda na adolescência, com o antigo futebolista João Vieira Pinto, confessou-se "muito feliz", sentimento que já havia apontado nas redes sociais.

Nunca é tarde

"Se me dissessem que eu me voltava a casar e com 47 anos eu diria que estava tudo louco", partilhou nas redes sociais, sublinhando que Rahim é o "melhor amigo, amante, companheiro, o meu amor".

"Por isso, minhas amigas, eu sou a prova de que nunca é tarde e que não há idade para sermos felizes", acrescentou. No grande dia, teve os filhos, Tiago e Diana (que vestiu um saree), como padrinhos. Os netos, Santiago, de nove anos, e Maria Paz, de sete, também tiveram um papel ativo na festa, pois levaram as alianças.