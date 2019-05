Carla Bruni em destaque no arranque da festa de Cannes

Sara Oliveira Hoje às 19:00 Facebook

Twitter

Partilhar

Em eventos paralelos ao festival e na passadeira vermelha há também portugueses.

Maio é, por tradição, o mês da Sétima Arte na Côte d"Azur com o Festival de Cannes a atrair muitas celebridades à região. A La Croisette veste-se de gala não só no Palácio de Festivais e Congressos, como em outros espaços onde decorrem as festas paralelas e muito concorridas.

Há um frenesim, com muitas trocas de roupas à mistura, como provou anteontem a ex primeira-dama francesa Carla Bruni. A cantora e atriz, que recentemente esteve no Porto, foi das mais elegantes a desfilarem na "red carpet" do certame, exibindo uma criação Celine, a mesma marca do visual que exibiu a seguir num jantar oferecido pela Dior, onde conviveu com a top model Bella Hadid.

Já a brasileira Alessandra Ambrosio posou para os fotógrafos com um vestido arrojado da marca estreante Julien x Gabriela, que lhe destacou a esbelta silhueta.

Enquanto isso, não muito longe, a portuguesa Lili Caneças dava "show" trajando uma vistosa proposta da dupla Alves/Gonçalves. Ao lado de Rui Maria Pêgo, a socialite foi mesmo das mais fotografadas no evento da Magnun, da qual é uma das embaixadoras.

Mais tarde, juntou-se-lhes a apresentadora do "Fama show" Carolina Loureiro. Já a gravar a nova novela da SIC "Flor de Sal", a também atriz viajou um dia depois, mas não tardou a entrar no ritmo de Cannes.

O festival termina no dia 25, somando notas de interesse que ultrapassam o talento de realizadores, atores ou até a qualidade dos filmes a concurso. Afinal, é inegável o desfile de vaidades que alimenta