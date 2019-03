Carla Bruni em Viana do Castelo para batizar navio

Sara Oliveira Hoje às 17:51 Facebook

Twitter

Partilhar

A ex-primeira dama de França Carla Bruni vem a Portugal a 6 de abril a convite do empresário Mário Ferreira, para ser madrinha da mais recente embarcação do Grupo Mystic Invest, o MS World Explorer.

Além do batismo do primeiro navio oceânico fabricado no nosso país, a cantora e atriz franco-italiana, de 51 anos, visitará a cidade do Porto e a região do Douro, durante a estadia de três dias, estando em aberto a possibilidade de se fazer acompanhar pelo marido, o ex-presidente francês Nicolas Sarkozy.

Durante o evento, Carla Bruni atuará, interpretando alguns temas do reportório que já lhe valeu vários discos de ouro e de platina, com especial destaque para o trabalho discográfico "French Touch", lançado em 2017, no qual apresenta as suas versões de grandes clássicos da música. Prevê-se ainda em dueto com Pedro Abrunhosa.

"É para nós um orgulho receber Carla Bruni em Portugal e uma satisfação tê-la como madrinha do World Explorer, o nosso primeiro navio de cruzeiros oceânico, totalmente concebido e fabricado em Portugal", disse Mário Ferreira, Presidente da Mystic Invest, holding que controla, entre outras, a Mystic Cruises, a DouroAzul e a empresa alemã Nicko Cruises.

O anfitrião explicou ainda que, à semelhança de "situações anteriores, a escolha da madrinha do navio está relacionada com a embarcação e os mercados-alvo" onde a empresa pretende atuar. Nesse sentido, "o convite a Carla Bruni para madrinha do World Explorer faz todo o sentido porque estamos a querer passar uma mensagem de elegância e design europeu".

Sharon Stone, Andy Macdowell, Joss Stone, Sara Sampaio, Ana Moura e Michael Bolton foram algumas das celebridades que, nos últimos anos, estiveram presentes nas cerimónias de batismo de outras embarcações do grupo.