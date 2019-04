Carla Bruni regressa ao Porto 24 anos depois

Sara Oliveira Hoje às 01:32 Facebook

Mulher do ex-presidente francês, Nicolas Sarkozy, é madrinha do novo navio de Mário Ferreira.

A cantora franco-italiana Carla Bruni aterrou na sexta-feira pela segunda vez no Porto, contagiando todos com a sua simpatia, mesmo depois de o avião sofrer um atraso de quase duas horas. Seguiu para o hotel Monumental, em plena baixa da Invicta, para se arranjar para as entrevistas programas. À sua espera tinha a cabeleireira das famosas Mafalda Perfeito e a maquilhadora Lucília Lara, recordando a primeira vez que esteve no Porto. "A Lucília também era modelo", afirmou em conversa com o JN, remetendo para a primeira edição do Portugal Fashion, em 1995, na qual foi estrela, ao lado de Cláudia Schiffer, Elle Macpherson, Linda Evangelista e Helena Christiansen.

Desta vez, Carla veio para ser madrinha do navio oceânico "World Explorer" da Mystic Invest que será, este sábado, batizado em Viana do Castelo. E cantará em francês, pois para o fazer em português "teria de estudar para ter pronúncia correta e fluência", sublinhou. Espera interpretar alguns temas ao lado de Pedro Abrunhosa, que descreve como um "brilhante artista" e com quem gravou "Balada descendente", na primeira vez que vai atuar perante uma grande plateia.

Com a nossa publicação, a mulher do ex-presidente francês Nicolas Sarkozy (que não a pôde acompanhar) aprendeu o verdadeiro significado da palavra "saudade", resumindo-a como"romântica". Falou dos filhos, Aurélien, de 17 anos, fruto de uma anterior relação, e Giulia de 7, nascida do casamento com Sarkozy, desejando "trazê-los da próxima vez". Carla Bruni também revelou o lado bem-humorado numa entrevista a publicar domingo, a par de confidências da vida a dois e de como é a vida depois da política.

"Elegância, bom gosto, serenidade e ousadia" foram predicados apontados a Bruni por Paula Paz Dias, a mulher do empresário Mário Ferreira e responsável pela sua vinda ao nosso país, e que saltaram à primeira vista.