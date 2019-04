Carla Bruni sobre Sarkozy: "Foi amor à primeira vista"

Sara Oliveira Hoje às 13:27 Facebook

No Porto, antiga primeira-dama francesa garante que foi amor à primeira vista com Sarkozy.

A queixar-se do frio que nos últimos dias tem atingido Portugal, mas muito sorridente, sexta-feira ao final da tarde Carla Bruni fez jus à afamada elegância no encontro com o JN, nos escritórios do grupo Mystic Invest, em Miragaia, no Porto. Livrou-se do "cigarro idiota, sem nicotina", no arranque da conversa, não sem antes assumir que prefere "cigarros de verdade". "Mas matam", atirou, justificando hábitos.

A antiga primeira-dama de França voltou à Invicta 24 anos depois de ter desfilado na primeira edição do Portugal Fashion, desta vez como escala, pois Viana do Castelo foi o destino final. Carla veio a convite do empresário Mário Ferreira para ser madrinha do navio World Explorer, o que a deixou "muito orgulhosa".