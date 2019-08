Carla Salgueiro revela como foi engravidar aos 40 anos

NTV Hoje às 11:06, atualizado às 11:41 Facebook

Twitter

Partilhar

Quatro anos depois de dar à luz a sua filha, Caetana, Carla Salgueiro revelou a experiência de engravidar pela primeira vez aos 40 anos. Em conversa com Ana Marques no programa da SIC “Alô Portugal”, a atriz e apresentadora revelou que teve uma “gravidez santa” e confessou estar feliz com a experiência da maternidade. “Muda tudo, tornei-me uma pessoa muito mais feliz”, admitiu na entrevista. “O universo entregou-me o ser humano mais incrível”, completou. Carla Salgueiro foi mais longe e recordou que apenas percebeu que estava grávida após sentir náuseas, sintoma que só sentiu nos primeiros tempos de gestação. “Quando […]