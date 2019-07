Carlão celebra data especial em cima do palco do Meo Marés Vivas

NTV Hoje às 16:45, atualizado às 16:49 Facebook

Carlão completou 44 anos, este sábado, dia em que subiu ao palco no festival MEO Marés Vivas, em Vila Nova de Gaia, e ainda participou na atuação dos Ornatos Violeta. O músico assinalou a data no Instagram com uma fotografia animada em cima do palco. Na descrição da publicação, Carlão relatou momentos marcantes e afirmou que celebrou o aniversário “a fazer aquilo que gosta, rodeado de amigos em palco, num concerto do cacete para um público com uma energia incrível”. View this post on Instagram Passar o aniversário a fazer aquilo que se gosta, rodeado de amigos em palco, num […]