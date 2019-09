Carolina Carvalho posa com bebé e Ana Guiomar deixa a dica

NTV Hoje às 12:15, atualizado às 12:50 Facebook

Carolina Carvalho publicou uma foto com o sobrinho no perfil de Instagram. Os fãs elogiaram e a colega e amiga Ana Guiomar não quis deixar de dar um recado. É numa foto ternurenta que a Jessica da série da SIC “Golpe de Sorte” surge com o sobrinho ao colo. Os milhares de seguidores nas redes sociais destacaram a fofura. View this post on Instagram O meu sobrinho é mesmo fofo não é? Não aguentooooooo 🙈❤️🥰 Acho que dá ares a mim 😂😂😇 A post shared by Carolina Carvalho (@carol_carvalhosantos) on Sep 20, 2019 at 5:01am PDT “O meu sobrinho é […]