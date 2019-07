Carolina Carvalho representa ao som da música do namorado

Sara Oliveira Hoje às 10:28 Facebook

Atriz Carolina Carvalho, que entra em "Golpe de sorte", diz que quer seguir caminho em nome próprio e não só como companheira de David Carreira.

Entre o registo cómico e a tragédia, Carolina Carvalho mostra agora toda a sua versatilidade como "Jéssica" na série da SIC "Golpe de sorte". "Foi uma presente especial, que tem dado muito prazer fazer, até porque é diferente daquilo que fiz até agora e permite-me arriscar um bocado mais. Ela tem picos de emoções e nunca sei o que vou fazer", descreveu em conversa com o JN.

Uma das cenas mais marcantes até ao momento "foi o casamento com o Bruno [Ângelo Rodrigues] e o momento em que se descobre que ela o traiu". "Jéssica" tem um tema de David Carreira, com quem namora há mais de um ano, como banda sonora, o que, diz, "acabou por ser uma agradável surpresa". "Acho que não podia ser acompanhada de melhor banda sonora", frisou. Até nas cenas mais ousadas, que "acabam por ser normais", a música de David entoou.

Sinto-me muito bem com o meu corpo e isso também é fundamental para sermos atores

Carolina trabalha rodeada de atores de renome e não duvida que é "o melhor elenco nacional". "A quantidade de atores de referência é de louvar. O facto de ter a Manuela Maria como "minha avó", o José Raposo como "pai"... A Maria João Abreu, o Vítor Norte, a Cármen Santos, entre outros, é uma sorte incrível", reconheceu, rendida aos veteranos.

O papel em que agora se destaca surgiu depois de assumir o romance com David Carreira, mas Carolina não mistura as coisas. "Foi um período de decisão entre ser a namorada do David ou afirmar-me como atriz, mas o meu objetivo nunca foi provar isso às pessoas. Isso vem com o tempo. Tenho a minha profissão, o David tem a dele e separamos isso muito bem", garantiu, determinada em vingar em nome próprio.

Mais velha de sete irmãos, cedo se habituou a ir à luta. Na pele de "Jéssica", Carolina vestiu-se pela primeira vez de noiva mas, na vida real, não tem essa fixação. "Isso não é uma coisa em que pense muito, mas também só tenho 24 anos", confessou. Grávida na ficção (é a segunda vez) diz: "A verdade é que ser mãe faz parte dos meus planos, mas não é para já".

As gravações de "Golpe de sorte" devem prolongar-se até ao final do mês e Carolina já tem "algumas propostas em cima da mesa", assumindo que o futuro "passa agora mais pelo cinema e pelo teatro, não deixando de parte a SIC". "Sinceramente, estou mais focada no presente. No final deste projeto, espero sentar-me para decidir o que será melhor", assegurou. A jovem já estudou no Brasil e "o objetivo é regressar", pois ambiciona a internacionalização.