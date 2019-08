Carolina Deslandes celebra aniversário de companheiro com declaração de amor

NTV Hoje às 17:30, atualizado às 18:03 Facebook

Diogo Clemente celebra mais um aniversário e, para assinalar a data, Carolina Deslandes dedicou algumas palavras carinhosas nas redes sociais. A cantora utilizou a conta de Instagram para comemorar mais um aniversário do companheiro. Através de uma fotografia na qual Diogo Clemente aparece a dar um beijo ternurento a Carolina Deslandes, a artista deixou uma pequena declaração de amor. “Parabéns meu amor. Que continues a ser a nossa casa, a nossa força e o nosso guia. Que possamos envelhecer juntos e olhar para as fotografias destas férias e dizer que no nosso tempo éramos podres de bons. Meu parceiro para […]