Carolina Deslandes chora a morte de um amigo

Carolina Deslandes está de luto após a morte de um amigo chamado Zé. A cantora partilhou a dor com os fãs e recordou os tempos em que viviam em Londres, Inglaterra. A cantora de temas como “Mountains” e “Avião de Papel” não escondeu a tristeza que vive neste momento. No perfil de Instagram, a intérprete despediu-se do amigo com um testemunho sentido. “Em 2012 gravei algumas das tuas canções. Estudávamos em Londres e não sei o que viste em mim para me escolheres”, começou por recordar Carolina Deslandes na legenda de um vídeo. View this post on Instagram Em 2012 […]