Carolina Deslandes confessa que tinha vergonha de vestir um biquíni

NTV Ontem às 22:30 Facebook

Twitter

Partilhar

Carolina Deslandes revelou que não gostava do corpo que via ao espelho e que tinha vergonha de vestir um biquíni e ir até à praia. A cantora esteve como convidada na rádio Mega Hits a falar sobre a sua vida. Depois de abordar temas como os filhos e a bissexualidade, a intérprete fez uma revelação sobre a sua autoestima. “No ano passado, algumas críticas feias fizeram-me ficar com uma autoestima abaixo de zero, honestamente. Porque eram constantes ataques à minha forma física, ao meu corpo e sentia-me um bocadinho hipócrita porque vivia a combater o body shaming e a dizer […]