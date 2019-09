Carolina Deslandes enternece fãs com foto dos três filhos

NTV Hoje às 22:00, atualizado às 22:25 Facebook

Carolina Deslandes surpreendeu os seguidores ao revelar, nas redes sociais, um registo fotográfico dos três filhos. A cantora conseguiu juntar Santiago, de três anos, Benjamim, de dois, e Guilherme, de nove meses, e captou uma fotografia, na quinta-feira, que mais tarde partilhou no perfil de Instagram. “O clube pós-escola”, escreveu a intérprete. View this post on Instagram The after school club ❤️ A post shared by Carolina (@carolinadeslandes) on Sep 19, 2019 at 10:11am PDT O retrato dos três filhos da artista enterneceu os admiradores que não tardaram em reagir. “Os três mosqueteiros”, escreveu um fã. “São lindos”, disse outro. […]