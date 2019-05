Carolina Deslandes: "Falar de tristeza incomoda"

Sara Oliveira Hoje às 17:44 Facebook

Twitter

Partilhar

Cantora escreveu sobre depressão e criticou falta de ajuda "sem chacota".

Numa época em que são muitos os que sofrem de depressões, Carolina Deslandes usou as redes sociais para refletir sobre o tema até pela urgência em despertar a sociedade. Sem meias palavras, a cantora reconhece que "falar de tristeza incomoda muita gente".

Isto porque "assusta, é chato, não é apelativo nem dá vontade de ficar. "Toda a gente é "tua mana" quando apareces com bom ar, bem vestido, com a energia para cima e vontade de brindar, mas quando estás na merda, triste demais para ir para a festa, cansada demais para fingir que está tudo bem, contam-se pelos dedos de uma mão as pessoas que vão dedicar o seu tempo a tirar-te do buraco mais fundo. Ninguém que falar de depressão, ninguém quer falar de solidão, isso é conversa negativa", escreveu no Instagram.

Carolina sublinha que "é urgente deixar que as pessoas possam procurar ajuda sem serem alvo de chacota", apelando a mais compaixão.

A artista não especifica se fala em causa própria, apesar de já ter assumido antes algumas fragilidades, principalmente quando não tem tempo para cuidar de si, entre a carreira artística e os cuidados com os filhos, Santiago, de quase três anos, Benjamim, de 23 meses, e Guilherme, de cinco meses, fruto da relação com Diogo Clemente.