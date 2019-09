Carolina Deslandes revela que filho Santiago “sofre de perturbação do espectro do autismo”

NTV Hoje às 17:00, atualizado às 17:22 Facebook

É a revelação que está a comover as redes sociais. Carolina Deslandes, que venceu o Globo de Ouro para “Melhor Música”, revelou esta segunda-feira que o filho Santiago “sofre de uma perturbação do espectro do autismo”. “A semana passada quando gozavam e ridicularizavam a Greta pela sua maneira ‘estranha’ de falar, pensei em pronunciar-me e mais uma vez não o fiz. Hoje acordei e pensei que não quero falhar ao meu filho, e acima de tudo, não quero falhar às tantas crianças ‘estranhas’ que são catalogadas e postas de lado numa sociedade que se debruça pouco ou nada sobre aquilo […]