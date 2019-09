NTV Hoje às 18:15, atualizado às 18:27 Facebook

Quatro anos após estrear-se como autora, Carolina Deslandes vai lançar um novo livro no próximo ano. A cantora partilhou a novidade com os fãs ao revelar uma parte do texto, esta quarta-feira, no perfil de Instagram. Além de um novo livro, Carolina Deslandes está a preparar o lançamento de um novo álbum em 2020. View this post on Instagram 2020 só faria sentido com um disco novo e um livro novo. ⚡️ A post shared by Carolina (@carolinadeslandes) on Sep 25, 2019 at 3:36am PDT Em 2015, Carolina Deslandes estreou-se como autora com o lançamento de “Isto Não é Um […]