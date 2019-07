Carolina Deslantes relaxa ao lado dos filhos na praia

NTV Hoje às 22:00, atualizado às 22:24 Facebook

Carolina Deslandes fez uma pausa na vida profissional para desfrutar de uns dias de descanso em família e não tardou em comover os fãs com uma fotografia junto dos filhos. A cantora revelou que vai aproveitar os próximos tempos para passear ao lado dos três filhos: Santiago, de três anos, Benjamim, de dois, e Guilherme, de sete meses. O primeiro destino da intérprete foi a praia. No entanto, Carolina Deslandes não deixou de atualizar os seguidores. A artista partilhou uma fotografia ternurenta no perfil de Instagram, em que se encontra a pegar ao colo nos dois filhos mais novos enquanto […]