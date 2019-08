Carolina Loureiro assinala aniversário da mãe com fotografia inédita

NTV Hoje às 22:30, atualizado às 22:49 Facebook

Twitter

Partilhar

Carolina Loureiro assinalou publicamente, esta sexta-feira, o aniversário da mãe com uma mensagem comovente e uma fotografia inédita. A apresentadora de 27 anos dedicou algumas palavras carinhosas à aniversariante, no perfil do Instagram, através de um registo fotográfico antigo em que ambas aparecem na praia. “Parabéns, mãe. És o melhor ser humano deste mundo”, começou por dizer na descrição. “Amo-te, daqui à lua”, completou. View this post on Instagram parabéns mãe. és o melhor ser humano deste mundo ❤️ amo-te , daqui à lua A post shared by 𓂀 carolina ☾☯︎ (@caroloureiro) on Aug 30, 2019 at 12:51am PDT TEXTO: […]