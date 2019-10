Carolina Loureiro em lágrimas no último dia de “Nazaré”

NTV Hoje às 12:15, atualizado às 12:20 Facebook

Carolina Loureiro não aguentou a emoção da despedida no último dia de gravações da novela “Nazaré”, da SIC, e foi às lágrimas. A atriz, que ao longo de meses de trabalho interpretou a protagonista Nazaré, despediu-se, esta segunda-feira, dos colegas. “É cheia de lágrimas nos olhos que escrevo”, confessou a intérprete no Instagram. “É assim que me despeço da minha Nazaré que hoje entrego só a vocês e que ainda vos vai acompanhar durante muito tempo. Foram muitos meses de muito trabalho, esforço, dedicação e muita luta! Foram meses em que ri, chorei , abracei, vivi!” adiantou. View this post […]