Carolina Loureiro revela relação distante com o pai

Carolina Loureiro revelou pormenores sobre a relação pouco afetuosa com o pai, este sábado, no programa “Alta Definição”. A protagonista da nova novela da SIC “Nazaré” afirmou que mantém uma relação distante com o pai e, por essa razão, considera-se uma pessoa fria. “O meu pai não vive cá, vive em Cabo Verde, e sempre estive muito habituada a que o meu pai não estivesse presente. E por mais incrível que pareça, é sempre a primeira pessoa a quem eu quero gosto de contar as minhas conquistas”, começou por dizer. “A minha mãe sempre disse: ‘Olha, tenho muito orgulho em […]