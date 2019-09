Carolina Loureiro: "Sou protagonista e não tenho medo"

Rui Pedro Pereira Hoje às 10:32 Facebook

Twitter

Partilhar

Atriz Carolina Loureiro estreia-se como protagonista em "Nazaré", a nova novela da SIC, na próxima segunda-feira.

Depois de papéis secundários em "Morangos com açúcar" e "Mundo ao contrário" - com uma passagem pela apresentação no "Fama show" -, Carolina Loureiro regressa às novelas, agora como protagonista em "Nazaré", que se estreia na SIC segunda-feira à noite. Será pelas "nove horas" adianta o diretor de Programas Daniel Oliveira, sem se querer comprometer com o horário.

A atriz refere que estava desejosa de voltar à ficção, ainda que a pressão seja muita. "Nunca tinha sido protagonista. Há uma grande responsabilidade, mas não tenho medo do que aí vem. Aliás, durmo muito bem. São muitas horas a gravar no dia seguinte", sublinha à margem da apresentação da novela, que decorreu ontem nos estúdios da SP Televisão, a produtora.

Carolina Loureiro afirma que está à vontade porque, além do mais, está a gravar na sua terra. "Acho que foi a altura certa para assumir o papel e nada é por acaso: estou a gravar na minha zona. Fui à Nazaré ter com uns amigos, fazer uma pesquisa, fui ao mercado, sentei-me nos cafés", acrescenta. O que lhe custou mais foi a parte dos incêndios que assolaram a região e que vão ser retratados na trama. "Gravei na minha zona, em Pedrógão, que ardeu e tive de sair de lá. Cortaram a estrada, o fogo chegou à casa de familiares e amigos. Foi muito agressivo. Quando gravei lá, foi uma sensação muito forte!"

A "Nazaré" da trama reviu, entretanto, os tios e os primos bem como a avó de Carolina, que está ansiosa pela estreia na SIC. "A minha avó não me viu a gravar, mas perguntou a data de estreia. Diz que não sabe se ainda vai estar cá nessa altura", contou, emocionada.

Os colegas de elenco (e o próprio diretor de programas) elogiam-lhe a "energia" e a jovem admite que é parecida com a personagem: "Não sou respondona como ela, mas o amor que tem à mãe... acho que tenho a garra e a força dela".

O abraço do veterano Ruy de Carvalho foi o que mais a tocou. "Disse-me que estou a fazer um excelente trabalho. Nem sei muito bem processar essa informação, estou muito grata."

A atriz abordou, também, o estado delicado do ator Ângelo Rodrigues: "Há de ficar bem e é o que interessa" .

Pormenores

Dividida entre dois amores e disposta a salvar a mãe



"Nazaré" conta a história de uma rapariga com o mesmo nome (Carolina Loureiro), que se divide entre a pesca e o namorado, Toni (Afonso Pimentel), que trabalha no mercado. A vida dá uma volta quando a mãe, Matilde (Custódia Gallego), fica doente e a família não tem condições para a operação em Londres. É então que Toni propõe um assalto para conseguirem dinheiro. Mas quando ambos estão a assaltar uma casa abastada, começa um incêndio e, no meio do pânico, Nazaré encontra Duarte (José Mata) e salva-o do fogo. Os dois ficam próximos e o coração da jovem dividido. Quem irá, no final, Nazaré escolher?