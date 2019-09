Carolina Loureiro vai ao báu para lembrar o avô

NTV Ontem às 23:00 Facebook

Carolina Loureiro deixou-se dominar pelo sentimento de saudade e, esta terça-feira, recordou o avô nas redes sociais. A apresentadora da SIC foi ao baú das memórias para partilhar uma fotografia em que aparece criança ao colo do avô. A também atriz não escondeu a nostalgia do momento nas suas palavras. “Sinto a tua falta”, escreveu. View this post on Instagram miss you A post shared by 𓂀 carolina ☾☯︎ (@caroloureiro) on Sep 3, 2019 at 7:22am PDT A propósito do registo, Carolina Loureiro recebeu várias mensagens de apoio e palavras de carinho por parte dos fãs. TEXTO: Mariana Capante LEIA […]