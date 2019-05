Casa Real celebra quatro anos da princesa Charlotte com novas fotos

Sara Oliveira Hoje às 09:48 Facebook

A filha dos duques de Cambridge celebra, esta quinta-feira, quatro anos. Uma data que, como já é tradição, a Casa Real britânica assinala com a partilha de novos retratos oficiais que, tirados pela mãe, Kate Middleton, revelam um pouco da personalidade da aniversariante.

No total, são três as fotografias em que Charlotte se mostra numa pose mais composta e de vestido, mas também mais descontraída, em ambiente campestre e sempre sorridente, pronta para conquistar os súbditos.

As imagens foram captadas por Kate em abril, no Palácio de Kensigton e na casa da família em Norfolk, para, esta quinta-feira, 2 de maio, celebrar o quarto aniversário da pequena princesa.

Charlotte é a filha do meio de William e Kate, pais ainda de George, que a 22 de julho completa seis anos, e Louis, de apenas um ano.

Enquanto o mundo aguarda expectante o anúncio do nascimento do primeiro filho do príncipe Harry e Meghan, Charlotte vai desviando o foco para os registos fotográficos agora divulgados.