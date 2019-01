Casal portuense de "Os casados" divorciado oficialmente

JN Hoje às 19:22 Facebook

Os portuenses Graça Peralta e José Luís já estão oficialmente divorciados. O anúncio da relação já tinha sido assumida pelos dois, mas, agora, o casamento chegou mesmo ao fim.

Foi Graça, empresária, quem partilhou uma fotografia em que aparece na Conservatória do Registo Civil junto ao agora ex-marido, José Luís, antiquário. "Grande experiência social. Grande parceria, momentos inesquecíveis. Amigos sempre, obrigada Zé Luís. Portas nunca se fecham com estrondos", legendou.

O casal teve uma lua-de-mel sem problemas e aparentava estar em sintonia. No decorrer do programa, porém, o relacionamento começou a ser afetado por diferentes pontos de vista. Apesar de tudo, os dois concorrentes renovaram os votos no final do programa, mas decidiram seguir caminhos em separado pouco tempo depois.