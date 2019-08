Casamento de Justin Bieber já tem data marcada

NTV Ontem às 21:30 Facebook

Depois de terem dado o nó numa cerimónia privada, Justin e Hailey Bieber vão organizar um casamento para a família e os amigos mais próximos no dia 30 de setembro. Há quase um ano, o cantor e a manequim fizeram questão de subir ao altar sem qualquer familiar presente, em Nova Iorque, nos Estados Unidos. Desta vez, vai ser diferente. A data está marcada e a cerimónia vai acontecer na Carolina do Sul. O site “TMZ” conseguiu obter o cartão enviado a todos os convidados, no qual se pode ler a data e o local do matrimónio. A mesma publicação […]