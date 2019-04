Catarina Bonnachi e Margarida Corceiro à prova na TVI

Sara Oliveira Hoje às 13:17 Facebook

Cada vez com mais relevo, a ficção nacional continua a receber novos talentos e a prova é a novela que a TVI começou agora a gravar.

"Prisioneira" marca o regresso de vários atores à ação, mas também a estreia de novos rostos. Entre eles, Margarida Corceiro, que dará vida a Carolina Atalaia, e Catarina Bonnachi, a quem calhou interpretar as gémeas Beatriz e Constança Drummond.

As gravações ainda estão no início, mas as duas jovens há muito que despertam interesse nas redes sociais, principalmente no Instagram, até porque têm ligações à moda.

Aos 16 anos, Margarida é quem tem mais seguidores (58 mil), pois é uma influenciadora assumida. Agenciada pela Central Models, a estudante de Santarém tem muito à-vontade em frente às câmaras. Em tempos, praticou patinagem artística, mas tem sido em campanhas publicitárias que se tem destacado.

Na próxima novela de Queluz de Baixo, surge para reclamar a paternidade de Diogo Lacerda, a personagem de Paulo Pires, depois de a mãe a abandonar, e há já quem a compare a Kelly Bailey, que também entra no projeto.

Catarina é representada pela mesma agência. Tem 24 anos e é modelo desde os 15. A oportunidade para se mostrar como atriz surge num momento em que está a acabar o curso de Engenharia Biológica, no Instituto Superior Técnico, em Lisboa. Conquistou o papel depois de enfrentar um casting com centenas de candidatas e vai contracenar com Tiago Teotónio Pereira, que está de volta à TVI.

A trama escrita por Maria João Mira marca ainda o regresso de Benedita Pereira, Paula Lobo Antunes ou Rita Ribeiro às produções da Plural.

À boleia do guião, alguns atores estiveram na semana passada na Tunísia, o cenário do amor entre Teresa (Joana Ribeiro) e Omar (Carloto Cotta) e o choque entre a cultura ocidental e muçulmana.