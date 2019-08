Catarina Furtado comovida por mulher que conheceu no Bangladesh

NTV Hoje às 22:30, atualizado às 22:58 Facebook

Twitter

Partilhar

Catarina Furtado partilhou com os fãs uma das pessoas que mais gostou de conhecer durante as gravações do seu programa “Príncipes do Nada” (RTP). A apresentadora está em viagem a criar e produzir conteúdos para o seu projeto da estação pública. Ao longo desta aventura, Catarina Furtado conheceu uma mulher que fez questão de dar a conhecer ao público. “Se calhar não conseguem ver o seu sorriso através dos olhos. A religião faz as regras e fora de casa, onde a entrevistei, estar coberta é respeitar a crença, que no fundo, representa a sua proteção”, começou por explicar a comunicadora […]