Catarina Furtado encontra menino refugiado que foi capa da revista “Time”

Catarina Furtado continua a sua viagem pelo campo de refugiados do Bangladesh – o maior do mundo -, e, a gravar para o seu programa da RTP “Príncipes do Nada”, descobriu o menino que foi capa da revista “Time”. Uma descoberta no meio da desolação. A gravar o programa “Príncipes do Nada” no Bangladesh, a apresentadora da RTP1 encontrou uma criança que já foi falada a nível mundial. “Este é o Asum. Tem dez anos e hoje salvou o meu dia. Vi nele a mudança que pode e deve acontecer quando não se desiste de alguém. Quando não se deixa […]