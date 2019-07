Catarina Furtado no maior campo de refugiados do Mundo

Margarida Fonseca Hoje às 01:02 Facebook

Quando Catarina Furtado conversou com o JN estava a fazer as malas: roupa simples, alguns lenços, medicamentos e "snacks" para matar a fome. Partiu para o Bangladesh, onde há o maior campo de refugiados do Mundo, a maioria de etnia rohingya, muçulmana, que fugiu de Mianmar. Daí os lenços e o cuidado com o vestuário.

A apresentadora da RTP e embaixadora da Boa Vontade do Fundo das Nações Unidas para a População - há 19 anos - vai voltar com o programa "Príncipes do nada", de que é coautora com o realizador Ricardo Freitas e que já é emitido há 13 anos.

"Ninguém está livre de vir a ser refugiado. E é nos campos onde se violam mais os direitos humanos. A maioria são crianças e mulheres. Vivem em situações precárias, de violência, violação, prostituição. As mulheres dão à luz em condições desumanas. Há tráfico humano porque as condições são de uma vunerabilidade extrema. Estamos a ver [a RTP] se poderemos visitar campos em todos os continentes. Mas não é fácil ter autorização. Começamos no Bangladesh, iremos a seguir para a Grécia", salientou Catarina Furtado.

Esta viagem, que dará resultados na nova grelha do canal público, é feita "com o coração partido". Porque vai encontrar casos dramáticos e porque deixa os dois filhos, Maria Beatriz, de 13 anos, e João Maria, de 12. "Essa é a parte mais difícil. Mas sei que ficam bem entregues. Ficam com o pai [o ator João Reis, com quem Catarina casou]. Há muitas saudades, mas é também minha missão ir ajudar outros. Reforça que eles têm tanta sorte. Ninguém nasce pobre, está-se pobre, ninguém nasce sem condições, está-se sem condições. Sonho que os meus filhos sejam proativos, preocupados com os outros".

Enquanto estiver no Bangladesh, a também atriz promete ir revelando o quotidiano no Instagram. "As redes sociais não podem ser uma feira de vaidades. Servem para mostrar áreas que interessam ao Mundo. E pode haver influencers que consigam mostrar a realidade aos jovens. É bom divertir, mas tem de existir um equilíbrio. Não podemos viver numa grande mentira".

De novo no "The voice"

Atualmente, a apresentadora pode ser vista em "Aqui mandam as crianças", formato transmitido aos sábados no primeiro canal, com convidados. Porém, a mulher que brilhou na "Chuva de estrelas", na SIC, e que deixou talento à solta, voltará a ser o rosto do "The voice", com gravações previstas para agosto. "O que mais gosto é de comunicar. O facto de ser atriz ajuda-me a enfrentar diferentes programas". E os 29 anos de carreira também.