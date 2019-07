Catarina Furtado parte para o Bangladesh com “o coração apertado”

NTV Hoje às 21:30, atualizado às 21:47 Facebook

Catarina Furtado partiu na tarde desta sexta-feira para o Bangladesh, no âmbito do programa da RTP “Príncipes do Nada”. Mais uma viagem humanitária. Catarina Furtado viajou esta tarde para o Bangladesh, numa nova missão para ajudar os refugiados. A apresentadora da RTP vai gravar novos episódios para o programa “Príncipes do Nada”. View this post on Instagram Vou partir! Bangladesh- o maior campo de refugiados do mundo. Vou com a melhor equipa do mundo, a de sempre- Ricardo, Hugo, Pedro. Estou com o coração muito apertado mas com uma vontade imensa que esta missão do programa Príncipes do Nada tenha […]