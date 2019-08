Catarina Furtado posa para a fotógrafa favorita

NTV Hoje às 17:30, atualizado às 17:49 Facebook

Catarina Furtado deixou-se fotografar na cama pela filha de 13 anos, Maria Beatriz, durante as férias na ilha da Madeira. A apresentadora de 46 anos desfrutou de um período de descanso, juntamente com a família, na freguesia da Calheta, antes de começar a gravar o programa “7 Maravilhas Doces de Portugal”, com José Carlos Malato. Na conta de Instagram, Catarina Frutado partilhou mais um momento das férias, terminadas esta quinta-feira, através de uma fotografia captada pela jovem. “Quando faço pose para a minha fotógrafa preferida, a minha filha”, escreveu. View this post on Instagram Quando faço pose para a minha […]