Catarina Furtado regressa à dança nas 7 maravilhas doces

Quando na segunda-feira chegou a Arcos de Valdevez, Catarina Furtado deparou-se com um palco gigante instalado no centro da vila e a curiosidade levou-a a pedir aos filhos para irem saber quem seria o artista que ali ia atuar.

A apresentadora não imaginava que seria ela própria, este sábado, na gala da primeira meia-final do Concurso 7 Maravilhas Doces de Portugal, que estreia "uma nova linguagem artística e um palco moderno". E desta vez, além de apresentar, com José Carlos Malato, Catarina Furtado vai dançar ao lado do bailarino multipremiado, António Casalinho. Será na abertura da gala, cerca das 21 horas, que será transmitida em direto na RTP1 e na RTP Internacional.

Antes de abraçar o trabalho em televisão Catarina Furtado foi bailarina, mas uma lesão afastou-a da dança. Este sábado, ao fim de 11 anos de apresentação das Maravilhas, dançará com Casalinho e com o Grupo de Bailado do Conservatório Internacional de Ballet Annarella Sanchez. Será um espetáculo de dança e de acrobacia, que homenageia ingredientes de doçaria: ovo, açúcar e chocolate.

Na sexta-feira, na conferência de Imprensa da gala em Arcos de Valdevez, Catarina desvalorizou a sua participação. "Vou só levantar uns bracinhos, só porque a produção da Fremantle me pediu muito. Eu, pronto, como foram muitos anos de dança no século passado, lá fiz a vontade, mas o Casalinho é que é, de facto, um grande bailarino."

Arcos de Valdevez, que está entre os 28 pré-finalistas, com os Charutos dos Arcos, receberá a primeira meia-final das 7 Maravilhas Doces de Portugal (a outra será dia 31 em Ferreira do Zêzere).

A gala terá como convidada a cantora Aurea e colocará a votação, incluindo o da terra anfitriã, 14 doces: amêndoa coberta de Moncorvo, barrigas de freira, bolinho de Vizela, bolo de Ançã, cavacas de Resende, cartuchos de amêndoa de Cernache do Bonjardim, crista de galo, Dom Rodrigo de Lagos, esperança, fotos de Belas, jesuíta, mel biológico do Parque Natural de Montesinho e roscas de Monção.

Sem tomar partido por nenhum, Catarina Furtado, que diz já ter provado "quase todos" os candidatos, brinca: "O dos Arcos é o único charuto que não faz mal à saúde".

Luís Segadães, presidente das 7 Maravilhas, apresentou números que demonstram as proporções que o concurso televisivo tomou: 907 doces candidatos iniciais, 22 programas em direto, 130 horas de diretos na TV, 18 distritos participantes, 11 mil quilómetros percorridos, atuações de 140 artistas e mais 2500 pessoas envolvidas. "A Volta a Portugal em bicicleta à beira da nossa organização parece uma brincadeira", comentou.