Catarina Furtado relata primeiro dia no campo de refugiados em Bangladesh

Catarina Furtado chegou ao maior campo de refugiados do mundo, no Bangladesh, e resumiu o primeiro dia da experiência como “um caos pela sobrevivência”. A apresentadora da RTP fez mais uma viagem humanitária para as gravações do programa “Príncipes do Nada”, desta vez em Bangladesh, no maior campo de refugiados do mundo, e relatou a experiência nas redes sociais. “Primeira noite na cidade de Cox’s Bazar. Um caos pela sobrevivência. Não se sente perigo, as pessoas são amáveis. Amanhã vamos ao campo de refugiados Kutupalong”, escreveu na descrição da fotografia que publicou no Instagram. View this post on Instagram Primeira […]