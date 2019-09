Catarina Furtado revela fotografias inéditas do enteado

NTV Hoje às 18:00, atualizado às 18:17 Facebook

Catarina Furtado assinalou publicamente o 18º aniversário do enteado, Francisco, com fotografias inéditas encontradas no baú das memórias. A apresentadora dedicou uma mensagem carinhosa ao jovem aniversariante, esta sexta-feira, juntamente com dois registos fotográficos do enteado partilhados no perfil de Instagram. “O meu Kiko faz hoje 18 anos! Ver-te crescer desde os dois anos tem sido um prazer e um desafio. O coração é elástico e, por mais que cresças, caberás sempre no meu”, escreveu a comunicadora na legenda. View this post on Instagram O meu Kiko faz hoje 18 anos!!!Ver-te crescer desde os 2 anos tem sido um prazer […]