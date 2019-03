Catarina Furtado vítima de fraude nas redes sociais. Recorde outros casos

Margarida Fonseca Hoje às 19:22 Facebook

Twitter

Partilhar

Apresentadora denuncia uso indevido de imagem em publicidade enganosa.

A apresentadora e atriz, Catarina Furtado, usou, ontem, as redes sociais para denunciar um esquema fraudulento onde a sua imagem é indevidamente usada. O esquema, que acontece precisamente nas redes sociais, já fez outras vítimas, nomeadamente os atores Carlos Areia e Pedro Lima, bem como o também apresentador da RTP João Fernando Ramos.

"Não comprem. É tudo mentira. Não se deixem enganar, não uso nem nunca fiz publicidade a estes produtos para a cara e para o corpo", escreveu Catarina Furtado, num alerta para que quem a segue não adquira os produtos nem "fiquem desiludidos" com ela.

Em causa estão produtos cosméticos e para emagrecer com publicidade associada à imagem da apresentadora, através de montagens de fotos e falsas entrevistas, que circulam,"há alguns meses", pelas redes sociais. Catarina, que recusa dar o nome das empresas "para não lhes dar publicidade", fala em "desconhecidos mal intencionados, verdadeiros criminosos " e diz que, "quem o faz, muda diariamente o nome das alegadas empresas/marcas, o que torna extremamente difícil apurar a origem desta atividade criminosa".

Preocupada com as pessoas que possam ser enganadas, Catarina Furtado garante que vai "conseguir apurar responsabilidades" e, para além de pedir que passem a mensagem, indica um endereço eletrónico (geral@gcbadvogados.com) para onde os burlados podem enviar histórias e comprovativos.

Outros casos

"Ricos" com bitcoins

No início do ano, o ator Carlos Areia usou as redes sociais para desmentir que tinha ganho 2,3 milhões de euros, num alegado negócio com bitcoins (dinheiro eletrónico). Pouco depois, Pedro Lima, também ator, seria mais uma vítima da mesma história.

Ambos alertaram para o esquema fraudulento, onde a imagem do jornalista e pivô da RTP, João Fernando Ramos, é também usada indevidamente, com falsas entrevistas. Todos desmentiram terem ganho fortunas com bitcoins e reagiram junto das redes sociais. Sem efeito.

Pedro Lima

Para além de o associarem a uma falsa fortuna, o ator viu ser noticiada uma falência "que nunca" teve.

Carlos Areia

O ator denunciou um esquema que garantia que ele tinha passado a ser milionário com bitcoins.

João Fernando Ramos

A imagem do pivô da RTP é indevidamente utilizada como entrevistador. "É fraude", diz.