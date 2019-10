Catarina Raminhos sobre filha Maria Inês: “Ela é um sorriso gigante”

NTV Hoje às 12:45, atualizado às 13:05 Facebook

Twitter

Partilhar

Catarina Raminhos assinalou publicamente o sétimo aniversário da filha Maria Inês, com uma mensagem cheia de elogios. A mulher do humorista António Raminhos fez questão de dividir com os internautas que seguem a sua conta no Instagram esta data tão especial: a filha do meio completa mais um ano. “Ela é cabeça no ar, olhar no infinito. Música e dança. Ela é um sorriso gigante e contagiante. A gargalhada cómica de desenho animado. Ela é linda e faz hoje sete anos. Parabéns, minha Maria Inês, que tenhas muitos dias mágicos como tu”, escreveu. View this post on Instagram Ela é […]