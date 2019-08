Catarina Siqueira com “um pezinho” na ficção brasileira

NTV Hoje às 10:18, atualizado às 10:36 Facebook

Catarina Siqueira aventurou-se na ficção brasileira em “Férias em Família”, do Multishow. A atriz tem uma participação especial durante a passagem da série de comédia por Lisboa. Depois de ter saltado para as luzes da ribalta em “Morangos com Açúcar” (TVI), a intérprete está de novo a viver dias de grande felicidade no que diz respeito à vida profissional. Assim que apareceu no episódio da série brasileira, Catarina Siqueira recorreu ao perfil de Instagram para partilhar o momento com os seus fãs. “Olha, olha eu a pôr um pezinho na ficção brasileira! Eba!” brincou. View this post on Instagram Olha […]