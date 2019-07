Catarina Siqueira surpreendida com pedido de casamento em palco

NTV Hoje às 17:30, atualizado às 17:49 Facebook

No dia em que completou 33 anos, Catarina Siqueira foi pedida em casamento, em palco, no final da apresentação da peça “Grease”, no Tivoli. Marco Campos, o namorado da atriz, subiu ao placo para se juntar ao elenco e cantarem os “parabéns” a Catarina Siqueira no entanto, este surpreendeu-a ao ajoelhar-se e fazer o pedido. Nas redes sociais, a artista partilhou um vídeo e várias fotografias nas quais revela o momento. View this post on Instagram Ontem fiz 33 anos e sou a miúda mais sortuda do mundo! À meia noite cantaram-me os parabéns em estúdio e no dia seguinte […]