Causa da morte de Cameron Boyce confirmada em autópsia

A autópsia realizada a Cameron Boyce confirmou que a causa da morte foi um ataque de epilepsia, tal como a família tinha anunciado. A Los Angeles Country Medical, responsável pelo relatório da autópsia do ator da Disney, determinou que Cameron Boyce morreu, no dia 6 de julho, devido a uma convulsão originada num um ataque epilético enquanto dormia, em Los Angeles, nos Estados Unidos. O relatório confirma a declaração da família do ator de 20 anos que, após anunciar a morte do jovem, disse em comunicado que a mesma tinha acontecido “por uma convulsão resultante de uma condição médica corrente […]